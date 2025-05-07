Akaryakıta indirim geldi! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 7 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta indirim geldi! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıta indirim geldi! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş indirim geldi.

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Akaryakıta indirim geldi! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta indirim geldi! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 45.27 TL

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

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Akaryakıta indirim geldi! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 45.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

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Akaryakıta indirim geldi! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.90 TL

Motorin litre fiyatı: 45.02 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

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Akaryakıta indirim geldi! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.24 TL

Motorin litre fiyatı: 45.35 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

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