Akaryakıta indirim geldi! İşte 4 Mart güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

4 Mart 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha değişti. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta indirim geldi! İşte 4 Mart güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 1

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor.

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Akaryakıta indirim geldi! İşte 4 Mart güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 2

Benzinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş indirim yansıtıldı.

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Akaryakıta indirim geldi! İşte 4 Mart güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 3

İşte 4 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta indirim geldi! İşte 4 Mart güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 45.39 TL

Motorin litre fiyatı: 46.65 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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Akaryakıta indirim geldi! İşte 4 Mart güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 45.24 TL

Motorin litre fiyatı: 46.54 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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Akaryakıta indirim geldi! İşte 4 Mart güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.94 TL

Motorin litre fiyatı: 47.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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Akaryakıta indirim geldi! İşte 4 Mart güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 47.73 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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