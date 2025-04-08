Akaryakıta indirim geldi! İşte 8 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Son olarak otogaz grubunda 82 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. İşte 8 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla güncel fiyatlar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta indirim geldi! İşte 8 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından otogaz (LPG) grubunda fiyat indirimi gerçekleşti. 8 Nisan 2025 itibarıyla LPG litre fiyatına 82 kuruşluk indirim yapıldı.

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Akaryakıta indirim geldi! İşte 8 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin grubunda 3 lirayı aşan bir indirimin yolda olduğu ifade ediliyor. Benzin fiyatlarında ise yaklaşık 2,5 TL’lik bir düşüş beklentisi bulunuyor.

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Akaryakıta indirim geldi! İşte 8 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta indirim geldi! İşte 8 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.85 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

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Akaryakıta indirim geldi! İşte 8 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.60 TL

Motorin litre fiyatı: 46.73 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

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Akaryakıta indirim geldi! İşte 8 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.32 TL

Motorin litre fiyatı: 47.59 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

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Akaryakıta indirim geldi! İşte 8 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.68 TL

Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL

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