Akaryakıta indirim geldi! İşte 8 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Son olarak otogaz grubunda 82 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. İşte 8 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla güncel fiyatlar…
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından otogaz (LPG) grubunda fiyat indirimi gerçekleşti. 8 Nisan 2025 itibarıyla LPG litre fiyatına 82 kuruşluk indirim yapıldı.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin grubunda 3 lirayı aşan bir indirimin yolda olduğu ifade ediliyor. Benzin fiyatlarında ise yaklaşık 2,5 TL’lik bir düşüş beklentisi bulunuyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 46.75 TL
Motorin litre fiyatı: 46.85 TL
LPG litre fiyatı: 27.39 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 46.60 TL
Motorin litre fiyatı: 46.73 TL
LPG litre fiyatı: 26.79 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.32 TL
Motorin litre fiyatı: 47.59 TL
LPG litre fiyatı: 27.29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.68 TL
Motorin litre fiyatı: 47.95 TL
LPG litre fiyatı: 27.24 TL