Akaryakıta indirim gelecek mi?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin fiyatları merak ediliyor. Peki, 19 Şubat Pazar ve 20 Şubat Pazartesi günlerinde akaryakıt fiyatlarında değişiklik var mı?
Petrol piyasasında yaşanan dalgalanma fiyatlarda değişikliğe neden oldu. Haftaya 86 dolar seviyelerinde başlayan brent petrol şu anda 83 dolardan işlem görüyor.
6 Şubat'ta brent petrol 79 dolar ile ayın en düşük seviyesini görmüştü. Peki bu düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı?
14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla gelen son zam, hem benzine hem de motorine gelmişti. Bu kapsamda, benzin fiyatlarının litresine 1,09 TL zam gelirken; motorin fiyatlarının litresine 1,21 TL zam geldi.
Bugün ve yarın ise pompaya yansıyan herhangi bir değişiklik bulunmuyor.