O tarihe dikkat: Akaryakıta 2. indirim geliyor!
Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıta 2. indirim geliyor. Peki, benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar olacak?
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Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. 25 Nisan 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?
AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR
Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik bir indirim geldi. 25 Nisan salı gününden geçerli olmak üzere de 0,47 TL'lik bir indirim daha bekleniyor.
Benzin fiyatı için 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim geldi. Yeni bir indirim-zam haberi beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
MOTORİN FİYATLARI
• İstanbul 20.18 TL
• Ankara 20.54 TL
• İzmir 20.61 TL