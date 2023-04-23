O tarihe dikkat: Akaryakıta 2. indirim geliyor!

Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. 25 Nisan 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek. Peki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?