Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Sürücüler “Benzine indirim gelecek mi?” sorusuna yanıt ararken, 15 Ekim 2025 tarihli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler Türkiye’de pompa fiyatlarına da anında yansıyor.
Bu gelişmeler, vatandaşların her sabah “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına cevap aramasına yol açıyor.
İşte 15 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.18 TL
Motorin litre fiyatı: 53.27 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 52.00 TL
Motorin litre fiyatı: 53.13 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
Motorin litre fiyatı: 54.29 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.35 TL
Motorin litre fiyatı: 54.61 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL