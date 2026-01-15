Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak güncel fiyat listesi

Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki anlık dalgalanmalar ve uygulanan vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasada yaşanan bu gelişmeler, pompa fiyatlarına yansırken araç sahipleri de maliyet hesaplarını günlük olarak güncellemek zorunda kalıyor.