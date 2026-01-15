Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak güncel fiyat listesi
Küresel piyasalardaki hareketlilik, döviz kurları ve vergi düzenlemeleriyle yön bulan akaryakıt fiyatlarında son tablo merak konusu. Araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını ve olası değişimleri yakından takip ediyor.
Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki anlık dalgalanmalar ve uygulanan vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasada yaşanan bu gelişmeler, pompa fiyatlarına yansırken araç sahipleri de maliyet hesaplarını günlük olarak güncellemek zorunda kalıyor.
Peş peşe gelen ÖTV zamları ve global piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle vatandaşlar, 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla istasyonlardaki son durumu araştırıyor. Sürücüler özellikle “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatlarına dair detaylar...
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 53.21 TL
Motorin litre fiyatı: 54.81 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 53.02 TL
Motorin litre fiyatı: 54.62 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.04 TL
Motorin litre fiyatı: 55.87 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
Motorin litre fiyatı: 56.14 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL