Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak güncel fiyat listesi

Küresel piyasalardaki hareketlilik, döviz kurları ve vergi düzenlemeleriyle yön bulan akaryakıt fiyatlarında son tablo merak konusu. Araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını ve olası değişimleri yakından takip ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak güncel fiyat listesi - Resim: 1

Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki anlık dalgalanmalar ve uygulanan vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasada yaşanan bu gelişmeler, pompa fiyatlarına yansırken araç sahipleri de maliyet hesaplarını günlük olarak güncellemek zorunda kalıyor.

1 7
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak güncel fiyat listesi - Resim: 2

Peş peşe gelen ÖTV zamları ve global piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle vatandaşlar, 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla istasyonlardaki son durumu araştırıyor. Sürücüler özellikle “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

2 7
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak güncel fiyat listesi - Resim: 3

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatlarına dair detaylar...

3 7
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak güncel fiyat listesi - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 53.21 TL

Motorin litre fiyatı: 54.81 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

4 7
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak güncel fiyat listesi - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 53.02 TL

Motorin litre fiyatı: 54.62 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

5 7
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak güncel fiyat listesi - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

6 7
Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Ocak güncel fiyat listesi - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 56.14 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

7 7
akaryakıt fiyatları