Akaryakıta indirim geliyor
Sektör yetkililerinden gelen son habere göre 28 Mart Salı gününden itibaren akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek. İşte detaylar...
Son haberlere göre 28 Mart Salı gününden itibaren akaryakıt fiyatlarına indirim geleceği paylaşıldı.
AKARYAKITA MART İNDİRİMİ
Sektör yetkililerinden gelen son habere göre 28 Mart Salı gününden itibaren benzine 81 kuruşluk indirim yapılacağı ifade edilerek fiyatların düşmesi ile birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 19 lira 79 kuruşa, Ankara’da ise 20 lira 13 kuruştan satılacağı ifade edildi.
Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 81 kuruşluk indirim yapılmasının beklendiği paylaşılarak araç sahiplerini mutlu edecek ve yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin sevindiren bir haber daha verildi.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANIŞI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.