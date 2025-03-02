Akaryakıta indirim geliyor! 2 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 2 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor.
Gazete Duvar'a göre, benzinin litre fiyatına 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim yapılacak.
İşte 2 Mart itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 46.44 TL
Motorin litre fiyatı: 46.58 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 46.27 TL
Motorin litre fiyatı: 46.47 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 46.98 TL
Motorin litre fiyatı: 47.29 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.35 TL
Motorin litre fiyatı: 47.66 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL