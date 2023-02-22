Akaryakıta indirim geliyor! Fiyatlar bu gece değişecek
Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıkça araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde hem benzin hem de motorin litre fiyatları için zam yapılmıştı. Bu geceden itibaren akaryakıt pompa fiyatları güncellenecek.
Araç sahipleri motorin, mazot ve benzin fiyatları için güncel rakamları araştırılıyor. Araç sahipleri, "Akaryakıt, mazot, motorin fiyatları ve benzin fiyatı düştü mü, benzinin litresi kaç TL oldu?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Peki, akaryakıtta son durum nedir, indirim olacak mı?
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
Son olarak 14 Şubat’ta benzin grubunda 1,11 TL, motorin grubunda 1,21 TL fiyat artışı meydana gelmişti. Foreks Haber’in aktardığı habere göre, yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 48 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)
İSTANBUL
Benzin: 20,89 TL
Motorin: 21,25 TL
ANKARA
Benzin: 21,14 TL
Motorin: 21,49 TL