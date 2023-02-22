Akaryakıta indirim geliyor! Fiyatlar bu gece değişecek

Araç sahipleri motorin, mazot ve benzin fiyatları için güncel rakamları araştırılıyor. Araç sahipleri, "Akaryakıt, mazot, motorin fiyatları ve benzin fiyatı düştü mü, benzinin litresi kaç TL oldu?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Peki, akaryakıtta son durum nedir, indirim olacak mı?