Akaryakıta indirim geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 6 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazın fiyatı 1 lira 20 kuruş düşecek.