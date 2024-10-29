Akaryakıta indirim geliyor! Petrol fiyatlarında yüzde 4 düşüş!

İsrail'in İran'a beklenen misillemesi gerçekleşti; ancak nükleer ve petrol üretim tesisleri hedef alınmadı. Saldırılar sınırlı kalınca jeopolitik tansiyon geriledi ve Brent petrol fiyatı %4'ün üzerinde düşerek 72,50 dolara geriledi. Şimdi gözler, akaryakıt fiyatlarındaki olası değişimlere çevrildi.

Petrol fiyatlarında gerileme

Tahran, "meşru müdafaa" haklarını saklı tuttuğunu belirtti ancak İsrail'in saldırısını önemsiz buldu. Bu durum, jeopolitik tansiyonu bir nebze düşürdü. Son gelişmelerle birlikte, cuma günü 76,05 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün %4'ün üzerinde değer kaybederek 72,50 dolara düştü.

Siyasi gerilimdeki 'sınır' fiyatlara yansıdı!

ABD'de ham petrolün varil fiyatı (WTI) %4,5 düşüşle 68,50 dolara geriledi. Ülkede petrol fiyatları, önemli bir enflasyon göstergesi olarak dikkat çekiyor ve Beyaz Saray, bu fiyatların yükselmesini istemiyor. Bu nedenle, özellikle seçimler öncesinde Orta Doğu'daki gerilimlerin "sınırlı" kalması büyük önem taşıyor.

İndirim beklentisi arttı

Petrol fiyatlarındaki gelişmeler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. 28 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzin fiyatı 42,86 TL, motorin fiyatı ise 42,76 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz hafta benzinde 1,81 TL, mazotta ise 1,54 TL'lik indirim yapılmıştı.