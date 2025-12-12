Akaryakıta indirim geliyor! Tabelalar yarın değişebilir

Petrol piyasalarında, küresel arz endişelerinin artması ve talepteki zayıflık gibi faktörler nedeniyle Brent petrol fiyatları son bir hafta içerisinde yüzde 3'ten fazla değer kaybetti. Uluslararası piyasalardaki bu gerileme, yurt içinde akaryakıt fiyatları için indirim beklentilerini önemli ölçüde güçlendirmişti.

Sektörde güvenilir kaynaklardan biri olan Petros'un aktardığı bilgiye göre, bu düşüşün etkisiyle yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda yaklaşık 1,50 TL civarında bir fiyat düşüşü uygulamaya konulacak.

Uluslararası piyasa koşullarına göre nihai tutarı değişebilecek olan bu indirim, doğrudan akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıyacak.

Ancak, edinilen bilgilere göre benzin ve LPG (otogaz) grubunda yarın herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Gerçekleşmesi öngörülen indirim öncesinde, akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa yakasında şu seviyelerde bulunuyor:

Benzin: 54,46 TL

Motorin: 55,11 TL

LPG (Otogaz): 29,24 TL