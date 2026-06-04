Akaryakıta ÖTV ayarı geldi! 4 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda yön arayan Brent petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, iç piyasada döviz kurunda yaşanan hareketlilik ve akaryakıt ürünlerine peş peşe yansıyan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, pompa fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor.
Günlük yaşamda ve ticari faaliyetlerde yakıt maliyetlerini yakından takip eden milyonlarca araç sahibi, her sabah olduğu gibi bugün de istasyonlara gitmeden önce güncel fiyatları mercek altına aldı. 4 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla üç büyük şehirdeki tabelalar güncellendi.
BRENT PETROL VE ÖTV DENGESİ TABELALARI ŞEKİLLENDİRİYOR
Uluslararası petrol piyasalarındaki arz-talep dengesizliği ve rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimler, Türkiye'deki akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlama stratejilerini doğrudan etkiliyor. Nakliye maliyetleri ve yerel vergi dilimleri nedeniyle iller ve hatta ilçeler arasında küçük kuruş farkları gözlemlenirken, ÖTV zamlarının ardından benzin ve motorin fiyatları tarihinin en yüksek seviyelerinde seyrediyor. İşte dağıtım şirketlerinden alınan son dakika verilerine göre üç büyük ilimizdeki net litre satış fiyatları.
İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'un iki yakasında uygulanan lojistik nakliye farkı nedeniyle tabela fiyatları kuruş bazında değişkenlik gösteriyor. İki yaka için geçerli olan resmi litre fiyatları düz metin akışıyla şu şekildedir:
İstanbul Avrupa Yakası: Benzinin litresi 63.45 TL'den satılırken, dizel araç sahiplerinin aldığı motorinin litre fiyatı 66.31 TL olarak uygulanıyor. Otogaz kullanan sürücüler için LPG litre fiyatı ise 31.99 TL seviyesinde.
İstanbul Anadolu Yakası: Anadolu yakasındaki istasyonlarda benzinin litresi 63.31 TL, motorinin litre fiyatı 66.17 TL olarak kayıtlara geçti. Yakasındaki LPG litre fiyatı ise 31.39 TL'den alıcı buluyor.
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da rafineri merkezlerine olan coğrafi mesafe ve lojistik paylar nedeniyle fiyatlar İstanbul'a oranla bir miktar daha yukarıda seyrediyor. Ankara genelindeki güncel pompa fiyatları şu şekilde:
Ankara: Benzin litre satış fiyatı 64.42 TL'ye yükselirken, motorin (motorin) litre fiyatı 67.44 TL'den depolara dolduruluyor. Başkentte güncel LPG otogaz litre fiyatı ise 31.97 TL olarak rapora yansıdı.
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Ege'nin incisi İzmir'de de dağıtım şirketlerinin sunduğu en son tarife listeleri güncellendi. Şehir genelinde geçerli olan güncel akaryakıt rakamları şu şekildedir:
İzmir: Akaryakıt istasyonlarında benzinin litre fiyatı 64.70 TL seviyesine ulaşırken, motorin litre fiyatı 67.71 TL olarak tabelaya yansıdı. İzmir genelinde LPG otogazın litresi ise bugün 31.79 TL'den sürücülere sunuluyor.
Sektör temsilcileri, Brent petrol ve döviz kurundaki küresel oynaklığın devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde yeni bir fiyat revizyonunun daha gündeme gelebileceğini hatırlatıyor.