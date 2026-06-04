Akaryakıta ÖTV ayarı geldi! 4 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin ne kadar oldu?

BRENT PETROL VE ÖTV DENGESİ TABELALARI ŞEKİLLENDİRİYOR

Uluslararası petrol piyasalarındaki arz-talep dengesizliği ve rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimler, Türkiye'deki akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlama stratejilerini doğrudan etkiliyor. Nakliye maliyetleri ve yerel vergi dilimleri nedeniyle iller ve hatta ilçeler arasında küçük kuruş farkları gözlemlenirken, ÖTV zamlarının ardından benzin ve motorin fiyatları tarihinin en yüksek seviyelerinde seyrediyor. İşte dağıtım şirketlerinden alınan son dakika verilerine göre üç büyük ilimizdeki net litre satış fiyatları.