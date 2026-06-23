Akaryakıta ÖTV ve Döviz darbesi! 23 Haziran Salı benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçti

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, akaryakıt pompa fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıta ÖTV ve Döviz darbesi! 23 Haziran Salı benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçti - Resim: 1

 Bu gelişmeler karşısında günlük yakıt maliyetlerini yakından takip etmek isteyen vatandaşlar; “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatlarında son durum ne?” sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Hafta ortasına doğru ilerlerken, 23 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları netleşti.

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Akaryakıta ÖTV ve Döviz darbesi! 23 Haziran Salı benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçti - Resim: 2

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Litre Fiyatı: 62.19 TL
Motorin Litre Fiyatı: 64.45 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.99 TL

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Akaryakıta ÖTV ve Döviz darbesi! 23 Haziran Salı benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçti - Resim: 3

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Litre Fiyatı: 62.03 TL
Motorin Litre Fiyatı: 64.29 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.39 TL

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Akaryakıta ÖTV ve Döviz darbesi! 23 Haziran Salı benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçti - Resim: 4

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Litre Fiyatı: 63.14 TL
Motorin Litre Fiyatı: 65.55 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.97 TL

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Akaryakıta ÖTV ve Döviz darbesi! 23 Haziran Salı benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçti - Resim: 5

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin Litre Fiyatı: 63.42 TL
Motorin Litre Fiyatı: 65.82 TL
LPG Litre Fiyatı: 31.79 TL

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