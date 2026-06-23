Akaryakıta ÖTV ve Döviz darbesi! 23 Haziran Salı benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçti

Bu gelişmeler karşısında günlük yakıt maliyetlerini yakından takip etmek isteyen vatandaşlar; “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatlarında son durum ne?” sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Hafta ortasına doğru ilerlerken, 23 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları netleşti.