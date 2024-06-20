Akaryakıta peş peşe zam geliyor! İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları

Akaryakıt zamlarından sonra herkes akaryakıtın fiyatlarını merak etmeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğunu sizler için araştırdık. İşte 20 Haziran 2024 Perşembe günü akaryakıt fiyatları.