Akaryakıta peş peşe zam geliyor! İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları
Bayram öncesi akaryakıta zam geldi. Akaryakıtın bayram sonrası da zamlanması bekleniyor? Peki akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları...
Akaryakıta peş peşe zam geliyor. Bayram öncesi zam gelen akaryakıtın, Kurban Bayramı sonrasında da zamlanması bekleniyor. 21 Haziran Cuma günü itibariye gelmesi beklenen zamla akaryakıt 1 lira 30 kuruş daha pahalıya satılacak.
Akaryakıt zamlarından sonra herkes akaryakıtın fiyatlarını merak etmeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğunu sizler için araştırdık. İşte 20 Haziran 2024 Perşembe günü akaryakıt fiyatları.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
• İstanbul (Anadolu Yakası) benzin fiyatı: 40.17 TL
• İstanbul (Anadolu Yakası) motorin litre fiyatı: 40.60 TL
• İstanbul (Anadolu Yakası) LPG fiyatı: 20.83 TL
• İstanbul (Avrupa Yakası) benzin fiyatı: 40.30 TL
• İstanbul (Avrupa Yakası) motorin litre fiyatı: 40.67 TL
• İstanbul (Avrupa Yakası) LPG fiyatı: 20.90 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
• İzmir benzin litre fiyatı: 41.53 TL
• İzmir motorin litre fiyatı: 42.06 TL
• İzmir LPG litre fiyatı: 21.02 TL