Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar
Geçtiğimiz hafta sabit kalan akaryakıt fiyatlarına önümüzdeki günlerde peş peşe zamlar geliyor.
Sektör kaynaklarına göre, zam furyası salı günü benzinden başlayarak motorin ve LPG’ye kadar devam edecek.
zam takvimi:
salı (26 mart 2025): benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam
çarşamba (27 mart 2025): motorinin litre fiyatına 1 TL zam
perşembe (28 mart 2025): LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam
22 mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları
istanbul (avrupa yakası)
benzin: 45,23 TL
motorin: 45,41 TL
LPG: 27,59 TL
i̇stanbul (anadolu yakası)
benzin: 45,08 TL
motorin: 45,29 TL
LPG: 26,99 TL
ankara
benzin: 45,78 TL
motorin: 46,14 TL
LPG: 27,49 TL
i̇zmir
benzin: 46,15 TL
motorin: 46,51 TL
LPG: 27,34 TL
diğer şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:
adana: benzin: 46,64 TL | motorin: 46,96 TL | LPG: 27,39 TL
afyon: benzin: 46,75 TL | motorin: 47,07 TL | LPG: 27,41 TL
edirne: benzin: 45,99 TL | motorin: 46,40 TL | LPG: 27,59 TL
elazığ: benzin: 47,22 TL | motorin: 47,62 TL | LPG: 27,39 TL
hatay: benzin: 46,54 TL | motorin: 46,90 TL | LPG: 27,29 TL
hakkari: benzin: 47,24 TL | motorin: 47,64 TL | LPG: 28,05 TL
osmaniye: benzin: 46,54 TL | motorin: 46,90 TL | LPG: 27,42 TL
mersin: benzin: 46,63 TL | motorin: 46,95 TL | LPG: 27,69 TL
samsun: benzin: 46,45 TL | motorin: 46,79 TL | LPG: 27,59 TL
sakarya: benzin: 45,63 TL | motorin: 45,83 TL | LPG: 26,89 TL
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. En güncel fiyatları öğrenmek için şehir bazında istasyon fiyatlarını kontrol etmekte fayda var.