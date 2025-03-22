Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar

Geçtiğimiz hafta sabit kalan akaryakıt fiyatlarına önümüzdeki günlerde peş peşe zamlar geliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar - Resim: 1

Sektör kaynaklarına göre, zam furyası salı günü benzinden başlayarak motorin ve LPG’ye kadar devam edecek.

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Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar - Resim: 2

zam takvimi:

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Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar - Resim: 3

salı (26 mart 2025): benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam
çarşamba (27 mart 2025): motorinin litre fiyatına 1 TL zam

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Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar - Resim: 4

perşembe (28 mart 2025): LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam
22 mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları

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Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar - Resim: 5

istanbul (avrupa yakası)

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Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar - Resim: 6

benzin: 45,23 TL
motorin: 45,41 TL
LPG: 27,59 TL

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Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar - Resim: 7

i̇stanbul (anadolu yakası)

benzin: 45,08 TL
motorin: 45,29 TL
LPG: 26,99 TL

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Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar - Resim: 8


ankara

benzin: 45,78 TL
motorin: 46,14 TL
LPG: 27,49 TL
i̇zmir

benzin: 46,15 TL
motorin: 46,51 TL
LPG: 27,34 TL


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Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar - Resim: 9

diğer şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:

adana: benzin: 46,64 TL | motorin: 46,96 TL | LPG: 27,39 TL
afyon: benzin: 46,75 TL | motorin: 47,07 TL | LPG: 27,41 TL
edirne: benzin: 45,99 TL | motorin: 46,40 TL | LPG: 27,59 TL
elazığ: benzin: 47,22 TL | motorin: 47,62 TL | LPG: 27,39 TL

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Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar - Resim: 10

hatay: benzin: 46,54 TL | motorin: 46,90 TL | LPG: 27,29 TL
hakkari: benzin: 47,24 TL | motorin: 47,64 TL | LPG: 28,05 TL
osmaniye: benzin: 46,54 TL | motorin: 46,90 TL | LPG: 27,42 TL
mersin: benzin: 46,63 TL | motorin: 46,95 TL | LPG: 27,69 TL
samsun: benzin: 46,45 TL | motorin: 46,79 TL | LPG: 27,59 TL
sakarya: benzin: 45,63 TL | motorin: 45,83 TL | LPG: 26,89 TL

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Akaryakıta peş peşe zam! İşte yeni fiyatlar - Resim: 11

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. En güncel fiyatları öğrenmek için şehir bazında istasyon fiyatlarını kontrol etmekte fayda var.

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benzin akaryakıt