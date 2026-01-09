Akaryakıta yılın ilk indirimi geliyor! İşte 9 Ocak güncel akaryakıt fiyatları
Yılbaşında gelen ÖTV zammıyla fiyatları artan akaryakıt cephesinde rüzgar tersine döndü. Sektör kaynakları, cuma gecesinden itibaren geçerli olacak yılın ilk indirimini duyurdu.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişim ve akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Ticari ve özel araç sahipleri, yılbaşında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin ardından istasyonlardaki son durumu takip ediyor.
ÖTV ZAMMI FİYATLARI YÜKSELTMİŞTİ
Geçtiğimiz aralık ayında motorine 2 TL, benzine ise 2,02 TL ve 83 kuruşluk indirimler uygulanmıştı. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte benzin ve motorinden alınan ÖTV oranı yüzde 6,95 artırıldı. Bu vergi güncellemesi, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. Yapılan artışın ardından benzinin litre fiyatı 1 lira 16 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 8 kuruş yükseldi.
Zammın etkileri sürerken sektör kaynaklarından araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda fiyat değişikliğine gidilecek. Kaynaklar, motorine 1 lira 40 kuruşluk bir indirim yapılmasının beklendiğini belirtti. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatlarında gerileme yaşanacak.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 53.17 TL
Motorinin litresi: 54.58 TL
LPG: 29.03 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 52.97 TL
Motorinin litresi: 54.38 TL
LPG: 28.40 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 54.00 TL
Motorinin litresi: 55.58 TL
LPG: 28.92 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 54.33 TL
Motorinin litresi: 55.91 TL
LPG: 28.85 TL