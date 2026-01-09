Akaryakıta yılın ilk indirimi geliyor! İşte 9 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

ÖTV ZAMMI FİYATLARI YÜKSELTMİŞTİ

Geçtiğimiz aralık ayında motorine 2 TL, benzine ise 2,02 TL ve 83 kuruşluk indirimler uygulanmıştı. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte benzin ve motorinden alınan ÖTV oranı yüzde 6,95 artırıldı. Bu vergi güncellemesi, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. Yapılan artışın ardından benzinin litre fiyatı 1 lira 16 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 8 kuruş yükseldi.