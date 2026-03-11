Akaryakıta zam geldi! 11 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 11 Mart itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.
11 Mart itibarıyla sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.
Benzinin litre fiyatına 80 kuruşluk zam geldi.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 61.11 TL
Motorin litre fiyatı: 65.28 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 60.95 TL
Motorin litre fiyatı: 65.12 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 62.07 TL
Motorin litre fiyatı: 66.39 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 62.35 TL
Motorin litre fiyatı: 66.67 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL