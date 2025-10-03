Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak 3 Ekim 2025 itibarıyla otogaz fiyatlarına zam geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olmazken, LPG fiyatı gece yarısı itibarıyla arttı.