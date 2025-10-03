Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme yaşandı. Beklenen zam bugün tabelalara yansıdı. Peki, 3 Ekim 2025 itibarıyla motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son olarak 3 Ekim 2025 itibarıyla otogaz fiyatlarına zam geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olmazken, LPG fiyatı gece yarısı itibarıyla arttı.

Otogaz fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapıldı. Böylece, LPG fiyatları yeni seviyesine yükseldi. Motorin ve benzin fiyatlarında ise şimdilik değişiklik yaşanmadı.

4 yılda yüzde 585 zam

2021 yılında 3 lira 95 kuruştan satılan otogaz, son 4 yılda yüzde 585,31 oranında zamlandı. 2021’de 165,9 TL’ye dolan 42 litrelik bir otogaz deposu, bugün 1.137 TL’ye doluyor.

şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları (3 ekim 2025)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,29 TL
Motorin: 54,48 TL
LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,13 TL
Motorin: 54,35 TL
LPG: 27,08 TL

İzmir

Benzin: 54,46 TL
Motorin: 55,81 TL
LPG: 27,53 TL

Ankara

Benzin: 54,13 TL
Motorin: 55,48 TL
LPG: 27,60 TL

