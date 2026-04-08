8 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 8 Nisan itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

8 Nisan itibarıyla sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.

Benzine 65 kuruş, motorin fiyatlarına ise 7 lira 82 kuruş zam geldi.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 63.25 TL

Motorin litre fiyatı: 85.29 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 63.10 TL

Motorin litre fiyatı: 85.14 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 64.22 TL

Motorin litre fiyatı: 86.42 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 64.50 TL

Motorin litre fiyatı: 86.70 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

akaryakıt zam benzin motorin LPG