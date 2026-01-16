Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG... hangi yakıt kaç lira oldu?

Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını bir kez daha vurdu. Sürücülerin yakından takip ettiği tabelalar, gece yarısı itibarıyla güncellendi ve beklenen artış pompaya yansıdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG... hangi yakıt kaç lira oldu? - Resim: 1

16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yeni tarife devreye girdi.

1 7
Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG... hangi yakıt kaç lira oldu? - Resim: 2

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1 lira 70 kuruş zam yapıldı.

2 7
Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG... hangi yakıt kaç lira oldu? - Resim: 3

Vatandaşlar, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG... hangi yakıt kaç lira oldu? - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 54.82 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

4 7
Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG... hangi yakıt kaç lira oldu? - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 54.75 TL

Motorin litre fiyatı: 54.67 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

5 7
Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG... hangi yakıt kaç lira oldu? - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.73 TL

Motorin litre fiyatı: 55.93 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

6 7
Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG... hangi yakıt kaç lira oldu? - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 56.11 TL

Motorin litre fiyatı: 56.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

7 7
akaryakıt