Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG... hangi yakıt kaç lira oldu?
Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını bir kez daha vurdu. Sürücülerin yakından takip ettiği tabelalar, gece yarısı itibarıyla güncellendi ve beklenen artış pompaya yansıdı.
16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yeni tarife devreye girdi.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1 lira 70 kuruş zam yapıldı.
Vatandaşlar, "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" ve "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi soruların yanıtlarını arıyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.90 TL
Motorin litre fiyatı: 54.82 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.75 TL
Motorin litre fiyatı: 54.67 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.73 TL
Motorin litre fiyatı: 55.93 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 56.11 TL
Motorin litre fiyatı: 56.20 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL