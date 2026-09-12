Akaryakıta zam geldi! Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıta gece yarısı itibarıyla litre başına 3 lira 20 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından benzin fiyatı İstanbul'da 80 TL'yi, Ankara ve İzmir'de ise 81 TL'yi aştı. İşte 12 Eylül 2026 Cumartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta zam geldi! Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Akaryakıt piyasasında yeni bir fiyat değişikliği yaşandı. Benzinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla 3 lira 20 kuruş zam yapıldı. Artış, bugün itibarıyla pompa fiyatlarına yansımış durumda.

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Akaryakıta zam geldi! Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Zammın ardından benzin fiyatı İstanbul'da 80 TL seviyesini aştı. Ankara ve İzmir'de ise litre fiyatı 81 TL'nin üzerine çıktı. Sürücüler bugünden itibaren pompada bu yeni fiyatlarla karşılaşacak.

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Akaryakıta zam geldi! Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından etkiliyor.

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Akaryakıta zam geldi! Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

Küresel piyasalardaki dalgalanmalara peş peşe gelen ÖTV zamları da eklenince, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskı giderek artıyor. Bu tablo karşısında benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki her değişim, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

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Akaryakıta zam geldi! Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İşte güncel akaryakıt fiyatları: 

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Akaryakıta zam geldi! Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,26 lira
Motorin: 88,97 lira
LPG: 33,79 lira

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Akaryakıta zam geldi! Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,12 lira
Motorin: 88,76 lira
LPG: 33,19 lira

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Akaryakıta zam geldi! Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 8

Ankara

Benzin: 81,17 lira
Motorin: 90,09 lira
LPG: 33,89 lira

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Akaryakıta zam geldi! Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 9

İzmir

Benzin: 81,45 lira
Motorin: 90,36 lira
LPG: 33,79 lira

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