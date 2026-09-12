Akaryakıta zam geldi! Benzinin litre fiyatı 80 TL'yi aştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalardaki dalgalanmalara peş peşe gelen ÖTV zamları da eklenince, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskı giderek artıyor. Bu tablo karşısında benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki her değişim, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.