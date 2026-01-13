Akaryakıta zam geldi! İşte 13 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından akaryakıt istasyonlarında fiyatlar bir kez daha güncellendi. Gece yarısı itibarıyla motorin grubuna yapılan zam pompaya yansırken, araç sahipleri güncel listeleri araştırmaya başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Akaryakıta zam geldi! İşte 13 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Akaryakıt sektörü, küresel piyasalarda yaşanan değişimler ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle yeni bir fiyat artışına sahne oldu. 13 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat tarifelerinde değişikliğe gidildi.

1 7
Akaryakıta zam geldi! İşte 13 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 12 kuruş zam yapıldı.

2 7
Akaryakıta zam geldi! İşte 13 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

Zam haberinin ardından özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi soruları gündeme getirdi.

İşte 13 Ocak 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Akaryakıta zam geldi! İşte 13 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 53.21 TL

Motorin litre fiyatı: 54.81 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

4 7
Akaryakıta zam geldi! İşte 13 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası 

Benzin litre fiyatı: 53.02 TL

Motorin litre fiyatı: 54.62 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

5 7
Akaryakıta zam geldi! İşte 13 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

6 7
Akaryakıta zam geldi! İşte 13 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 56.14 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

7 7
akaryakıt fiyatları