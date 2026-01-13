Akaryakıta zam geldi! İşte 13 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından akaryakıt istasyonlarında fiyatlar bir kez daha güncellendi. Gece yarısı itibarıyla motorin grubuna yapılan zam pompaya yansırken, araç sahipleri güncel listeleri araştırmaya başladı.
Akaryakıt sektörü, küresel piyasalarda yaşanan değişimler ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle yeni bir fiyat artışına sahne oldu. 13 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere fiyat tarifelerinde değişikliğe gidildi.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 12 kuruş zam yapıldı.
Zam haberinin ardından özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi soruları gündeme getirdi.
İşte 13 Ocak 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 53.21 TL
Motorin litre fiyatı: 54.81 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 53.02 TL
Motorin litre fiyatı: 54.62 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.04 TL
Motorin litre fiyatı: 55.87 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
Motorin litre fiyatı: 56.14 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL