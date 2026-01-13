Akaryakıta zam geldi! İşte 13 Ocak Salı güncel akaryakıt fiyatları

Zam haberinin ardından özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi soruları gündeme getirdi.

İşte 13 Ocak 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları: