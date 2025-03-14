Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son dönemde akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanırken, benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş zam yapıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları - Resim: 1

Özellikle haftasonuna girerken araç sahipleri, yakıt maliyetlerini hesaplamak ve bütçelerini ayarlamak için akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. 

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Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları - Resim: 2

Son zamla birlikte, benzin ve motorin fiyatları yeni rekor seviyelere ulaştı.

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Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları - Resim: 3

Büyük şehirlerde 14 Mart itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,23 TL
Motorin: 45,41 TL
LPG: 27,59 TL

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Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,08 TL
Motorin: 45,29 TL
LPG: 26,99 TL

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Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları - Resim: 6

Ankara
Benzin: 45,78 TL
Motorin: 46,14 TL
LPG: 27,49 TL

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Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları - Resim: 7

İzmir
Benzin: 46,15 TL
Motorin: 46,51 TL
LPG: 27,34 TL

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Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları - Resim: 8

Son fiyat artışları, akaryakıt üzerindeki maliyet baskısını bir kez daha gündeme getirdi. Küresel petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici olmaya devam ediyor.

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Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları - Resim: 9

Uzmanlar, döviz kurundaki oynaklık ve uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişikliklerinin yaşanabileceğini belirtiyor. Öte yandan, bazı sektör temsilcileri, petrol fiyatlarında yaşanabilecek olası gerilemenin akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyabileceğini de ifade ediyor.

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Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları - Resim: 10

Araç sahipleri, yakıt masraflarındaki artış nedeniyle alternatif çözümler arayışına girerken, özellikle LPG'li araçlara olan talebin yükseldiği belirtiliyor. Ancak LPG fiyatlarının da zam baskısı altında olması, sürücüleri zor bir tercihle karşı karşıya bırakıyor.

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