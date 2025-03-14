Akaryakıta zam geldi! İşte 14 mart güncel fiyatları
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son dönemde akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanırken, benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş zam yapıldı.
Özellikle haftasonuna girerken araç sahipleri, yakıt maliyetlerini hesaplamak ve bütçelerini ayarlamak için akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.
Son zamla birlikte, benzin ve motorin fiyatları yeni rekor seviyelere ulaştı.
Büyük şehirlerde 14 Mart itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,23 TL
Motorin: 45,41 TL
LPG: 27,59 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,08 TL
Motorin: 45,29 TL
LPG: 26,99 TL
Ankara
Benzin: 45,78 TL
Motorin: 46,14 TL
LPG: 27,49 TL
İzmir
Benzin: 46,15 TL
Motorin: 46,51 TL
LPG: 27,34 TL
Son fiyat artışları, akaryakıt üzerindeki maliyet baskısını bir kez daha gündeme getirdi. Küresel petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici olmaya devam ediyor.
Uzmanlar, döviz kurundaki oynaklık ve uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişikliklerinin yaşanabileceğini belirtiyor. Öte yandan, bazı sektör temsilcileri, petrol fiyatlarında yaşanabilecek olası gerilemenin akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyabileceğini de ifade ediyor.
Araç sahipleri, yakıt masraflarındaki artış nedeniyle alternatif çözümler arayışına girerken, özellikle LPG'li araçlara olan talebin yükseldiği belirtiliyor. Ancak LPG fiyatlarının da zam baskısı altında olması, sürücüleri zor bir tercihle karşı karşıya bırakıyor.