Akaryakıta zam geldi! İşte 21 Ocak Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını bir kez daha vurdu. 21 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olmak üzere motorin grubuna yapılan zam pompaya yansıdı.
Küresel piyasalarda yaşanan istikrarsızlık, akaryakıt sektöründe maliyet hesaplarını değiştirmeye devam ediyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen ÖTV artışları, pompa fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici oluyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olan düzenleme ile motorin fiyatlarına 1 TL civarında zam yapıldı.
Sık sık değişen fiyatlar nedeniyle araç sahipleri yakıt maliyetlerini takip etmekte zorlanıyor. İstasyonlara gitmeden önce bütçesini hesaplamak isteyen vatandaşlar; “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?”, “Bugün benzin ne kadar?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” şeklindeki sorulara yanıt arıyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.01 TL
Motorin litre fiyatı: 55.87 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 53.83 TL
Motorin litre fiyatı: 55.69 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.91 TL
Motorin litre fiyatı: 56.95 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.20 TL
Motorin litre fiyatı: 57.20 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL