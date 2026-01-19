Akaryakıta zam gelecek mi? 19 Ocak güncel fiyatlar belli oldu!
Brent petrol, döviz kuru ve vergi artışlarının gölgesinde şekillenen akaryakıt piyasasında ibreler sürekli değişiyor. Sürücüler güne güncel maliyetleri araştırarak başlarken, üç büyükşehirdeki pompa fiyatları merak konusu oldu.
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki anlık değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt sektörünü doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Piyasalardaki bu gelişmeler, araç sahiplerini yakıt maliyetlerini yakından takip etmeye yöneltiyor. Vatandaşlar, bütçelerini ayarlayabilmek için “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi soruların yanıtını araştırıyor.
19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla sürücülerin dikkati İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel tarifelere çevrildi.
İşte güncel fiyatlar:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.00 TL
Motorin litre fiyatı: 54.86 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 53.83 TL
Motorin litre fiyatı: 54.69 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.90 TL
Motorin litre fiyatı: 55.94 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.19 TL
Motorin litre fiyatı: 56.20 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL