Akaryakıta zam gelecek mi? 19 Ocak güncel fiyatlar belli oldu!

Brent petrol, döviz kuru ve vergi artışlarının gölgesinde şekillenen akaryakıt piyasasında ibreler sürekli değişiyor. Sürücüler güne güncel maliyetleri araştırarak başlarken, üç büyükşehirdeki pompa fiyatları merak konusu oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Akaryakıta zam gelecek mi? 19 Ocak güncel fiyatlar belli oldu! - Resim: 1

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki anlık değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt sektörünü doğrudan etkilemeye devam ediyor.

1 7
Akaryakıta zam gelecek mi? 19 Ocak güncel fiyatlar belli oldu! - Resim: 2

Piyasalardaki bu gelişmeler, araç sahiplerini yakıt maliyetlerini yakından takip etmeye yöneltiyor. Vatandaşlar, bütçelerini ayarlayabilmek için “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” gibi soruların yanıtını araştırıyor.

2 7
Akaryakıta zam gelecek mi? 19 Ocak güncel fiyatlar belli oldu! - Resim: 3

19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla sürücülerin dikkati İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel tarifelere çevrildi.

İşte güncel fiyatlar:

3 7
Akaryakıta zam gelecek mi? 19 Ocak güncel fiyatlar belli oldu! - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

Motorin litre fiyatı: 54.86 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

4 7
Akaryakıta zam gelecek mi? 19 Ocak güncel fiyatlar belli oldu! - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 54.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

5 7
Akaryakıta zam gelecek mi? 19 Ocak güncel fiyatlar belli oldu! - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 55.94 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

6 7
Akaryakıta zam gelecek mi? 19 Ocak güncel fiyatlar belli oldu! - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.19 TL

Motorin litre fiyatı: 56.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

7 7
akaryakıt