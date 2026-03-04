Akaryakıta zam geliyor!

Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, akaryakıt fiyatlarında 5 Mart Perşembe saat 00:01’den itibaren geçerli olacak şekilde büyük bir artışa gidiliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte motorine 12 lira 45 kuruş, benzine ise 3 lira 68 kuruş zam yansıtılacak. Söz konusu artış, Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek kalemde zam ihtimali olarak kayıtlara geçti.

ZAMMIN GEREKÇESİ PETROL VE DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Enerji sektörü kaynakları, son dönemde artan bu maliyetlerin doğrudan sürücülere yansıyacağını ifade ediyor. Özellikle döviz kurunda meydana gelen dalgalanmaların, ithal bir ürün olan akaryakıt fiyatlarındaki artışın ana kaynağı olduğu belirtiliyor.