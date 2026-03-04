Akaryakıta zam geliyor!

Enerji sektöründen gelen son bilgilere göre 5 Mart Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 12,45 TL, benzine ise 3,68 TL zam yapılacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Akaryakıta zam geliyor!
Yayınlanma: Güncellenme:

Enerji sektöründen alınan bilgilere göre, akaryakıt fiyatlarında 5 Mart Perşembe saat 00:01’den itibaren geçerli olacak şekilde büyük bir artışa gidiliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte motorine 12 lira 45 kuruş, benzine ise 3 lira 68 kuruş zam yansıtılacak. Söz konusu artış, Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek kalemde zam ihtimali olarak kayıtlara geçti.

ZAMMIN GEREKÇESİ PETROL VE DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Enerji sektörü kaynakları, son dönemde artan bu maliyetlerin doğrudan sürücülere yansıyacağını ifade ediyor. Özellikle döviz kurunda meydana gelen dalgalanmaların, ithal bir ürün olan akaryakıt fiyatlarındaki artışın ana kaynağı olduğu belirtiliyor.

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli olduHangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli olduEkonomi
İran dini lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki cenaze töreni ertelendiİran dini lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki cenaze töreni ertelendiDünya
akaryakıt zam benzin motorin LPG
Günün Manşetleri
Çiftçi, olası bir göç durumu için ilk aşamada 90 bin kişilik hazırlık yapıldığını duyurdu
“İran'ın saldırıları ABD’nin dokunulmazlık algısını sorgulattı”
Doğum izni uzuyor, 15 yaş altına sosyal medya yasağı
Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Küba'ya destek
Türkiye'nin ilk milli elektrikli hızlı treni raylara iniyor
İŞKUR'dan imalat sektörüne 50 milyar liralık destek
Sahte TÜVTÜRK çetesine dev darbe
İran, uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu
İran, Tel Aviv'i bu gece de vurdu
İran, Dubai'deki ABD konsolosluğuna İHA'larla saldırı düzenledi
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 300 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları Emekliye ÖTV muafiyeti yolda mı? İşte emekliye ÖTV'siz araç teklifinin detayları
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
BİM'de bugün neler var? BİM'de bugün neler var?