Akaryakıta zam geliyor! 19 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 19 Mart itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.
19 Mart itibarıyla sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.
NTV'de yer alan habere göre akaryakıt ürünlerinden motorine 5,73 lira zam yapılması bekleniyor.
Beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da yaklaşık 71,64 TL, Ankara’da 72,76 TL, İzmir’de ise 73,04 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.
Fiyatların doğu illerinde daha yüksek seviyelerde seyredeceği ve bu bölgelerde 74,44 TL bandına çıkabileceği ifade ediliyor.
OTOMOBİLLERİN KİLOMETRE MALİYETİ 5 TL'YE YAKLAŞIYOR
Pompaya yansıyacak yeni fiyatlar, günlük araç kullanım bedellerini doğrudan etkiliyor. Ortalama tüketim değerleri baz alındığında, 100 kilometrede yaklaşık 6 litre motorin harcayan standart bir otomobil için kilometre başına yakıt maliyeti 5 TL’ye yaklaşıyor.
Yakıt tüketiminin en yoğun olduğu ağır vasıtalarda ise tablo daha çarpıcı bir hal alıyor. TIR ve kamyon gibi araçlar 100 kilometrede yaklaşık 25 litre yakıt tüketirken, beklenen zammın ardından bu araçlarda kilometre başına maliyetin 19 TL civarında hesaplandığı belirtiliyor.