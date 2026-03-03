Akaryakıta zam geliyor! 3 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?

Petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 3 Mart itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

3 Mart itibarıyla sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.

4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına litre başına 0,65 TL zam gelmesi bekleniyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 58.40 TL

Motorin litre fiyatı: 60.40 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL

Motorin litre fiyatı: 60.24 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 59.34 TL

Motorin litre fiyatı: 61.50 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 59.62 TL

Motorin litre fiyatı: 61.77 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

