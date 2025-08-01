Akaryakıta zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 1 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.

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Akaryakıta zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

Cumartesi gece yarısından itibaren motorin ve benzin grubunda 1 liranın üzerinde artışa gidilmesi bekleniyor.

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Akaryakıta zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 53.70 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

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Akaryakıta zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL

Motorin litre fiyatı: 53.58 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

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Akaryakıta zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.07 TL

Motorin litre fiyatı: 54.60 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

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Akaryakıta zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 52.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.94 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

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akaryakıt fiyatları