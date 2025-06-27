Akaryakıta zam kapıda! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken, motorin kullanıcılarına kötü haber geldi. 27 Haziran 2025 itibarıyla motorinin litre fiyatına 1,14 TL’lik zam yapılması bekleniyor. Zam, gece yarısından sonra pompaya yansıyacak.
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Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.
Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.
Ekonomim'e göre, Motorinin litresinde gece yarısından itibaren 1,14 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul’da benzin 48,73-48,88 TL’den, motorin 48,94-49,06 TL’den satılıyor.
Ankara’da benzin 49,55 TL’den, motorin 49,89 TL’den satılıyor.
İzmir’de benzin 49,88 TL’den, motorin 50,24 TL’den satılıyor.