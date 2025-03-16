Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 16 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

1 7
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, 16 Mart 2025 itibarıyla güncellenen fiyatlar netleşti.

2 7
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 3

İşte 16 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

4 7
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

5 7
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

6 7
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

7 7
akaryakıt