Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 21 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.
Önümüzdeki günlerde uygulanacak zamlar şu şekilde:
Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor.
Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL artış öngörülüyor.
Perşembe günü LPG (otogaz) fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.
İşte 21 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,23 TL/LT
Motorin: 45,41 TL/LT
LPG: 27,59 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,08 TL/LT
Motorin: 45,29 TL/LT
LPG: 26,99 TL/LT
Ankara
Benzin: 45,78 TL/LT
Motorin: 46,14 TL/LT
LPG: 27,49 TL/LT
İzmir
Benzin: 46,15 TL/LT
Motorin: 46,51 TL/LT
LPG: 27,34 TL/LT