Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 25 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum... - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

1 7
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum... - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, 25 Şubat 2025 itibarıyla güncellenen fiyatlar netleşti.

2 7
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum... - Resim: 3

İşte 25 Şubat 2025 Salı güncel akaryakıt fiyatları:

3 7
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum... - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.44 TL

Motorin litre fiyatı: 48.00 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

4 7
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum... - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.27 TL

Motorin litre fiyatı: 47.89 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

5 7
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum... - Resim: 6

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.98 TL

Motorin litre fiyatı: 48.71 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

6 7
Akaryakıta zam mı geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum... - Resim: 7

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

Motorin litre fiyatı: 49.08 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

7 7
akaryakıt