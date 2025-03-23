Akaryakıta zam mı geldi? Son durum ne? İşte detaylar...

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 23 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta zam mı geldi? Son durum ne? İşte detaylar... - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıta zam mı geldi? Son durum ne? İşte detaylar... - Resim: 2

Önümüzdeki günlerde uygulanacak zamlar şu şekilde:

Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam bekleniyor.
 Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL artış öngörülüyor.
Perşembe günü LPG (otogaz) fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılacağı belirtiliyor.

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Akaryakıta zam mı geldi? Son durum ne? İşte detaylar... - Resim: 3

İşte 23 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta zam mı geldi? Son durum ne? İşte detaylar... - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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Akaryakıta zam mı geldi? Son durum ne? İşte detaylar... - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

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Akaryakıta zam mı geldi? Son durum ne? İşte detaylar... - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

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Akaryakıta zam mı geldi? Son durum ne? İşte detaylar... - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

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