Akaryakıta zam üstüne zam! Benzinin litre fiyatı 2 lira daha arttı

6 liralık ÖTV zammı sonrası benzine 2 liralık bir zam daha geldi.

Benzine gelen 2 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.

İstanbul'da benzinin litresi dün 34 lira 5 kuruştan 36 lira 5 kuruşa yükseldi.

Güncel rakamlara göre benzinin litresi Ankara'da 36 lira 53 kuruşa İzmir'de ise 36 lira 63 kuruşa yükseldi.