Akaryakıta zam üstüne zam! Benzinin litre fiyatı 2 lira daha arttı
Akaryakıta yapılan zamların önü arkası kesilmiyor. Benzinin litre fiyatı 2 lira daha arttı. Litresi 36 lirayı aştı.
6 liralık ÖTV zammı sonrası benzine 2 liralık bir zam daha geldi.
Benzine gelen 2 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.
İstanbul'da benzinin litresi dün 34 lira 5 kuruştan 36 lira 5 kuruşa yükseldi.
Güncel rakamlara göre benzinin litresi Ankara'da 36 lira 53 kuruşa İzmir'de ise 36 lira 63 kuruşa yükseldi.
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