Akaryakıta zam üstüne zam! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 9 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta zam üstüne zam! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıta zam üstüne zam! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemesiyle:

 Benzine: 2,26 TL
Motorine: 2,12 TL
 LPG’ye: 97 kuruş zam uygulanmıştı.

Bu zamların ardından motorine yeni bir artış daha geldi. Motorin fiyatına 9 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,20 TL zam yapıldı.

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Akaryakıta zam üstüne zam! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta zam üstüne zam! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası 

Benzin: 51,19 TL/LT
Motorin: 52,36 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT

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Akaryakıta zam üstüne zam! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,05 TL/LT
Motorin: 52,25 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT

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Akaryakıta zam üstüne zam! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Ankara

Benzin: 51,87 TL/LT
Motorin: 53,22 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT

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Akaryakıta zam üstüne zam! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

İzmir

Benzin: 52,19 TL/LT
Motorin: 53,55 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT

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akaryakıt fiyatları