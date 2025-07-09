Akaryakıta zam üstüne zam! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemesiyle:

Benzine: 2,26 TL

Motorine: 2,12 TL

LPG’ye: 97 kuruş zam uygulanmıştı.

Bu zamların ardından motorine yeni bir artış daha geldi. Motorin fiyatına 9 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,20 TL zam yapıldı.