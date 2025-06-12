Akaryakıta zam üstüne zam! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre; benzine cuma gününden, motorine ise cumartesi gününde itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam gelmesi bekleniyor.