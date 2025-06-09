Akaryakıta zam yolda! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Temmuz ayında yürürlüğe girecek ÖTV ayarlamasına dikkat çekti. Yılda iki kez, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) endeksli olarak yapılan ÖTV zammı için geri sayım başladı.

Cibre’nin açıklamasına göre, eğer Haziran ayı Yİ-ÜFE oranı yüzde 2 seviyesinde açıklanırsa, ÖTV’ye yüzde 15,18 oranında zam yapılacak. Bu da benzine yaklaşık 2,18 TL, motorine ise 2,05 TL zam anlamına geliyor.