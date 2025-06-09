Akaryakıta zam yolda! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 9 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıta zam yolda! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıta zam yolda! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Temmuz ayında yürürlüğe girecek ÖTV ayarlamasına dikkat çekti. Yılda iki kez, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (Yİ-ÜFE) endeksli olarak yapılan ÖTV zammı için geri sayım başladı.

Cibre’nin açıklamasına göre, eğer Haziran ayı Yİ-ÜFE oranı yüzde 2 seviyesinde açıklanırsa, ÖTV’ye yüzde 15,18 oranında zam yapılacak. Bu da benzine yaklaşık 2,18 TL, motorine ise 2,05 TL zam anlamına geliyor.

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Akaryakıta zam yolda! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 3

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta zam yolda! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 46.90 TL

Motorin litre fiyatı: 46.20 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

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Akaryakıta zam yolda! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 46.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.08 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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Akaryakıta zam yolda! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 6

Ankara

Benzin litre fiyatı: 47.58 TL

Motorin litre fiyatı: 47.08 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

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Akaryakıta zam yolda! İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.91 TL

Motorin litre fiyatı: 47.40 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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