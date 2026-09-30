Akaryakıtta 1 Ekim depremi: Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam gelecek?

Benzin: Vergi kaynaklı olası artış ve yasal üst sınır farkı dikkate alındığında, benzinin litre fiyatında KDV dahil yaklaşık 12,48 TL'ye kadar bir artış ihtimali bulunuyor. (Nihai rakam petrol fiyatları ve kur hareketlerine göre şekillenecek.)



