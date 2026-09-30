Akaryakıtta 1 Ekim depremi: Benzin, motorin ve LPG'ye ne kadar zam gelecek?
Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim 2026 tarihine çevrildi. Eşel Mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir dönemin başlaması beklenirken, vergi kaynaklı olası artışlar araç sahiplerinin gündemindeki en sıcak başlık oldu.
Eşel Mobil sisteminin tamamen devre dışı kalmasıyla birlikte akaryakıt kalemlerinde öngörülen olası zam oranları şu şekilde hesaplanıyor:
Benzin: Vergi kaynaklı olası artış ve yasal üst sınır farkı dikkate alındığında, benzinin litre fiyatında KDV dahil yaklaşık 12,48 TL'ye kadar bir artış ihtimali bulunuyor. (Nihai rakam petrol fiyatları ve kur hareketlerine göre şekillenecek.)
Motorin: ÖTV tutarının kademeli artırılması planlanan motorin grubunda, ekim ayında vergi kaynaklı yaklaşık 3 TL'lik bir artış bekleniyor.
LPG (Otogaz): LPG fiyatlarında ise mevcut hesaplamalara göre yaklaşık 1,48 TL seviyesinde bir artış gündemde yer alıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)
Eşel Mobil düzenlemesi öncesinde büyük şehirlerdeki mevcut pompa fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:
İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 80,40 TL | Motorin 93,50 TL | LPG 34,99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 80,30 TL | Motorin 93,30 TL | LPG 34,40 TL
Ankara: Benzin 81,40 TL | Motorin 94,60 TL | LPG 35,09 TL
İzmir: Benzin 81,70 TL | Motorin 94,90 TL | LPG 34,99 TL