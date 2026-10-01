Akaryakıtta 1 Ekim tarifesi değişti: Kademeli ÖTV sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları!
Akaryakıt piyasasında 1 Ekim 2026 itibarıyla yeni bir dönem başladı. Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte benzinde yapılması beklenen 12,47 liralık dev ÖTV artışı, piyasadaki fiyat baskısını hafifletmek amacıyla kademeli geçiş modeliyle yeniden düzenlendi.
ÖTV'nin tek seferde yansıtılması yerine ekim, kasım ve aralık aylarına bölünmesiyle pompaya yansıyan zam oranları da güncellendi.
KADEMELİ ÖTV MODELİ VE BENZİNLE İLGİLİ BEKLENEN ARTIŞ
Normal şartlarda eşel mobil öncesi ÖTV tutarına (14,8277 TL) geçişle birlikte benzinde litre başına 10,39 lira ÖTV artışı ve KDV dahil 12,47 TL'lik bir pompa zammı bekleniyordu. Ancak getirilen kademeli modelle:
Ekim ayında ÖTV tutarı litre başına 7,9000 TL olarak belirlendi. (Kasımda 11,36 TL, aralıkta ise 14,8277 TL olacak.)
Bu düzenleme sayesinde benzindeki pompa fiyatına doğrudan 12,47 TL yerine, ilk etapta yaklaşık 4,15 TL'lik bir artış yansıtıldı. Böylece sürücülere litre başına 8,32 lira daha az fiyat baskısı oluşturuldu.
1 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)
Yapılan düzenlemeler ve güncel maliyetler sonrasında büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış fiyatları şu seviyelere ulaştı:
İSTANBUL (Avrupa Yakası):
Benzin: 84,50 TL | Motorin: 97,10 TL | LPG: 36,44 TL
İSTANBUL (Anadolu Yakası):
Benzin: 84,40 TL | Motorin: 96,90 TL | LPG: 35,85 TL
ANKARA:
Benzin: 85,50 TL | Motorin: 98,20 TL | LPG: 36,54 TL
İZMİR:
Benzin: 85,80 TL | Motorin: 98,50 TL | LPG: 36,44 TL