Akaryakıtta 1 Ekim tarifesi değişti: Kademeli ÖTV sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları!

Ekim ayında ÖTV tutarı litre başına 7,9000 TL olarak belirlendi. (Kasımda 11,36 TL, aralıkta ise 14,8277 TL olacak.)

Bu düzenleme sayesinde benzindeki pompa fiyatına doğrudan 12,47 TL yerine, ilk etapta yaklaşık 4,15 TL'lik bir artış yansıtıldı. Böylece sürücülere litre başına 8,32 lira daha az fiyat baskısı oluşturuldu.