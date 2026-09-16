Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları

Akaryakıt piyasasında peş peşe gelen zam dalgası sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. 12 Eylül'de benzine yapılan yaklaşık 3,20 TL'lik fiyat artışının hemen ardından bu kez motorin grubu zamlandı

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları - Resim: 1

Litre fiyatına yaklaşık 6,5 TL zam gelen motorin, 15 Eylül Salı gününden itibaren pompaya yansıdı ve büyükşehirlerde 95-97 TL bandına tırmandı.

1 9
Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları - Resim: 2

16 Eylül 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve otogaz (LPG) tarafında yeni bir fiyat değişikliği olmazken, zamlı tabelalar geçerliliğini koruyor.

2 9
Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları - Resim: 3

EYLÜL AYINDA PEŞ PEŞE İKİ DEV ZAM

Akaryakıt ürünlerinde son günlerde tabelayı değiştiren kritik fiyat hareketleri şöyle gerçekleşti:

12 Eylül Benzin Artışı: Benzinin litre satış fiyatına ortalama 3,20 TL zam uygulandı ve litresi 80 TL eşiğini aştı.

3 9
Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları - Resim: 4

15 Eylül Motorin Zammı: Motorin grubuna litre başına yaklaşık 6,5 TL'lik dev bir artış yapıldı; zamlı tarife salı gününden itibaren doğrudan pompa satışlarına yansıtıldı.

4 9
Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları - Resim: 5

16 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

5 9
Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları - Resim: 6

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 80,26 TL/LT
Motorin: 95,60 TL/LT
LPG: 34,99 TL/LT

6 9
Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları - Resim: 7

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 80,12 TL/LT
Motorin: 95,46 TL/LT
LPG: 34,39 TL/LT

7 9
Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları - Resim: 8

ANKARA

Benzin: 81,25 TL/LT
Motorin: 96,75 TL/LT
LPG: 35,09 TL/LT

8 9
Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları - Resim: 9

İZMİR

Benzin: 81,52 TL/LT
Motorin: 97,02 TL/LT
LPG: 34,99 TL/LT

9 9
benzin akaryakıt