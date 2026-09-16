Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzinden sonra motorine de zam geldi: 16 Eylül güncel pompa fiyatları
Akaryakıt piyasasında peş peşe gelen zam dalgası sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. 12 Eylül'de benzine yapılan yaklaşık 3,20 TL'lik fiyat artışının hemen ardından bu kez motorin grubu zamlandı
Litre fiyatına yaklaşık 6,5 TL zam gelen motorin, 15 Eylül Salı gününden itibaren pompaya yansıdı ve büyükşehirlerde 95-97 TL bandına tırmandı.
16 Eylül 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve otogaz (LPG) tarafında yeni bir fiyat değişikliği olmazken, zamlı tabelalar geçerliliğini koruyor.
EYLÜL AYINDA PEŞ PEŞE İKİ DEV ZAM
Akaryakıt ürünlerinde son günlerde tabelayı değiştiren kritik fiyat hareketleri şöyle gerçekleşti:
12 Eylül Benzin Artışı: Benzinin litre satış fiyatına ortalama 3,20 TL zam uygulandı ve litresi 80 TL eşiğini aştı.
15 Eylül Motorin Zammı: Motorin grubuna litre başına yaklaşık 6,5 TL'lik dev bir artış yapıldı; zamlı tarife salı gününden itibaren doğrudan pompa satışlarına yansıtıldı.
16 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 80,26 TL/LT
Motorin: 95,60 TL/LT
LPG: 34,99 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 80,12 TL/LT
Motorin: 95,46 TL/LT
LPG: 34,39 TL/LT
ANKARA
Benzin: 81,25 TL/LT
Motorin: 96,75 TL/LT
LPG: 35,09 TL/LT
İZMİR
Benzin: 81,52 TL/LT
Motorin: 97,02 TL/LT
LPG: 34,99 TL/LT