Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzine dev zam geldi: İşte 5 Eylül güncel pompa fiyatları
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarını doğrudan vurdu.
3 Eylül gece yarısı LPG'ye gelen 1.10 TL'lik zammın ardından, 4 Eylül gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 7.76 TL, benzine ise 2.47 TL dev zam yapıldı. Peş peşe gelen fiyat artışlarıyla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte 90 TL eşiğini aştı. Sürücüler 5 Eylül sabahında güncellenen yeni rakamlarla karşılaştı.
PEŞ PEŞE GELEN ZAM DALGASI TABELALARI DEĞİŞTİRDİ
Uluslararası ürün fiyatları ve kur farkının etkisiyle akaryakıt ürünlerinde tarihi artışlar kayıtlara geçti.
3 Eylül itibarıyla otogaz (LPG) grubuna yansıtılan 1.10 TL'lik artışın hemen peşinden benzin ve motorin fiyatları güncellendi.
4 Eylül gecesi pompaya yansıyan 7.76 TL'lik motorin ve 2.47 TL'lik benzin zammı sonrası üç büyükşehirde pompa fiyatları rekor seviyelere ulaştı.
5 EYLÜL 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 76.92 TL
Motorin: 88.89 TL
LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 76.78 TL
Motorin: 88.75 TL
LPG: 34.39 TL
ANKARA
Benzin: 77.89 TL
Motorin: 90.02 TL
LPG: 35.09 TL
İZMİR
Benzin: 77.17 TL
Motorin: 90.29 TL
LPG: 34.99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatı ile dolar kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda rafinerilerce belirlenen tavan fiyatlar, dağıtım şirketlerinin lojistik maliyetleri ve serbest piyasa koşullarına göre şehirler ve istasyonlar arasında ufak çaplı farklılıklar gösterebiliyor.