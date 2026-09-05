Akaryakıtta çifte zam şoku! Benzine dev zam geldi: İşte 5 Eylül güncel pompa fiyatları

3 Eylül gece yarısı LPG'ye gelen 1.10 TL'lik zammın ardından, 4 Eylül gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 7.76 TL, benzine ise 2.47 TL dev zam yapıldı. Peş peşe gelen fiyat artışlarıyla birlikte motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte 90 TL eşiğini aştı. Sürücüler 5 Eylül sabahında güncellenen yeni rakamlarla karşılaştı.