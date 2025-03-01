Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor: 1 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 1 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapılırken, 27 Şubat Perşembe günü ise 1 lira 43 kuruşluk indirim gerçekleşti. Bu indirim, pompa fiyatlarına da yansıdı.
1 Mart Cumartesi günü için ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
İşte 1 Mart itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 46,43 TL
Motorin litre fiyatı: 48,00 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 46,28 TL
Motorin litre fiyatı: 47,89 TL
LPG litre fiyatı: 26,99 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 46,97 TL
Motorin litre fiyatı: 48,71 TL
LPG litre fiyatı: 27,49 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 47,35 TL
Motorin litre fiyatı: 49,08 TL
LPG litre fiyatı: 27,34 TL