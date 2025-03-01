Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor: 1 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 1 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor: 1 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor.

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Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor: 1 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruş zam yapılırken, 27 Şubat Perşembe günü ise 1 lira 43 kuruşluk indirim gerçekleşti. Bu indirim, pompa fiyatlarına da yansıdı.

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Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor: 1 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

1 Mart Cumartesi günü için ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

İşte 1 Mart itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor: 1 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI 

Benzin litre fiyatı: 46,43 TL
Motorin litre fiyatı: 48,00 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL

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Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor: 1 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 

Benzin litre fiyatı: 46,28 TL
Motorin litre fiyatı: 47,89 TL
LPG litre fiyatı: 26,99 TL

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Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor: 1 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

ANKARA 

Benzin litre fiyatı: 46,97 TL
Motorin litre fiyatı: 48,71 TL
LPG litre fiyatı: 27,49 TL

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Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor: 1 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47,35 TL
Motorin litre fiyatı: 49,08 TL
LPG litre fiyatı: 27,34 TL

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