Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun! 30 Temmuz akaryakıt fiyatları



Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurlarındaki yükseliş ve ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilim, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere dev bir zam bekleniyor.