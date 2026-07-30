Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun! 30 Temmuz akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarındaki artış ivmesi hız kesmeden devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurlarındaki yükseliş ve ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilim, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere dev bir zam bekleniyor.
Motorine 2,66 TL zam bekleniyor
Edinilen son bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,66 lira zam yapılması öngörülüyor. Artışın pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatları birçok ilde 80 lira sınırını aşacak.
Zam sonrası il il beklenen motorin fiyatları
Gerçekleşmesi beklenen 2,66 liralık zammın ardından motorinin litre fiyatının şehirlerde şu seviyelere yükselmesi tahmin ediliyor:
İstanbul: 79,87 TL
Ankara: 80,98 TL
İzmir: 81,26 TL
Doğu İlleri (Ortalama): 82,72 TL