Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun! 30 Temmuz akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ivmesi hız kesmeden devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun! 30 Temmuz akaryakıt fiyatları - Resim: 1


Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurlarındaki yükseliş ve ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilim, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere dev bir zam bekleniyor.

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Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun! 30 Temmuz akaryakıt fiyatları - Resim: 2

Motorine 2,66 TL zam bekleniyor
Edinilen son bilgilere göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,66 lira zam yapılması öngörülüyor. Artışın pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatları birçok ilde 80 lira sınırını aşacak.

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Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun! 30 Temmuz akaryakıt fiyatları - Resim: 3

Zam sonrası il il beklenen motorin fiyatları

Gerçekleşmesi beklenen 2,66 liralık zammın ardından motorinin litre fiyatının şehirlerde şu seviyelere yükselmesi tahmin ediliyor:

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Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun! 30 Temmuz akaryakıt fiyatları - Resim: 4

İstanbul: 79,87 TL

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Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun! 30 Temmuz akaryakıt fiyatları - Resim: 5

Ankara: 80,98 TL

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Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun! 30 Temmuz akaryakıt fiyatları - Resim: 6

İzmir: 81,26 TL

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Akaryakıtta dev zam alarmı: Sürücüler bu gece depoyu doldurun! 30 Temmuz akaryakıt fiyatları - Resim: 7

Doğu İlleri (Ortalama): 82,72 TL

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