Akaryakıtta gece yarısı zammı! İşte 1 Eylül pompa fiyatları

Ağustos ayının son bölümünde sıfırlanan motorin ÖTV'sinin sona ermesiyle birlikte, 1 Eylül 2026 saat 00.01'den itibaren litre fiyatına KDV dahil yaklaşık 3 lira 60 kuruşluk artış yansıtılacak. Yıl sonuna kadar devam edecek kademeli takvim kapsamında her ay 3 TL'lik ÖTV artışı uygulanacak ve 1 Ocak 2027 itibarıyla ÖTV tutarı 13,9006 TL seviyesine çıkarılacak.