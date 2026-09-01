Akaryakıtta gece yarısı zammı! İşte 1 Eylül pompa fiyatları
Motorin kullanıcılarını doğrudan etkileyen kademeli Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı devreye giriyor.
Ağustos ayının son bölümünde sıfırlanan motorin ÖTV'sinin sona ermesiyle birlikte, 1 Eylül 2026 saat 00.01'den itibaren litre fiyatına KDV dahil yaklaşık 3 lira 60 kuruşluk artış yansıtılacak. Yıl sonuna kadar devam edecek kademeli takvim kapsamında her ay 3 TL'lik ÖTV artışı uygulanacak ve 1 Ocak 2027 itibarıyla ÖTV tutarı 13,9006 TL seviyesine çıkarılacak.
MOTORİNDE KADEMELİ ÖTV ARTIŞ TAKVİMİ
Ağustos 2026: 0 TL (ÖTV sıfırlandı)
Eylül 2026: 3 TL (+KDV ile 3,60 TL pompa zammı)
Ekim 2026: 6 TL (+KDV ile ilave 3,60 TL pompa zammı)
Kasım 2026: 9 TL (+KDV ile ilave 3,60 TL pompa zammı)
Aralık 2026: 12 TL (+KDV ile ilave 3,60 TL pompa zammı)
1 Ocak 2027: 13,9006 TL (Eşel mobil öncesi seviyeye dönüş)
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (ZAM ÖNCESİ)
İstanbul (Avrupa): Benzin 74,34 TL | Motorin 77,48 TL | LPG 33,79 TL
İstanbul (Anadolu): Benzin 74,20 TL | Motorin 77,34 TL | LPG 33,19 TL
Ankara: Benzin 75,32 TL | Motorin 78,60 TL | LPG 33,89 TL
İzmir: Benzin 75,60 TL | Motorin 78,87 TL | LPG 33,79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Pompa satış fiyatları dört ana bileşenin toplamı ve vergilendirilmesiyle belirleniyor:
Rafineri Çıkış Fiyatı: Ham petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri işleme maliyetlerine bağlı olarak belirlenir.
Dağıtım Şirketi Marjı: Akaryakıtın rafineriden alınıp bayilere ulaştırılması sürecindeki kâr marjını kapsar.
Ürün Servis ve Nakliye Ücreti: Yakıtın istasyonlara lojistik taşıma maliyetlerini karşılar.
Vergiler (ÖTV ve KDV): Sabit ÖTV tutarı üzerine eklenen KDV ile nihai pompa fiyatı oluşturulur.