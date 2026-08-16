Akaryakıtta güncel rakamlar açıklandı! 16 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Brent petrol piyasasındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri ve sürücüler, haftanın son gününde büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış tarifelerini araştırıyor.
Brent petrol piyasasındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri ve sürücüler, haftanın son gününde büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış tarifelerini araştırıyor.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
16 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan benzin, motorin ve LPG litre satış fiyatları şu şekildedir:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 71.43 TL
Motorin: 79.68 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 71.27 TL
Motorin: 79.53 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara:
Benzin: 72.40 TL
Motorin: 80.80 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir:
Benzin: 72.69 TL
Motorin: 81.07 TL
Dağıtım şirketleri ve istasyonlar arası serbest piyasa koşulları ile nakliye farklarına bağlı olarak fiyatlar ilçeler ve bayiler arasında küçük çaplı değişiklikler gösterebilmektedir.