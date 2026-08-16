Akaryakıtta güncel rakamlar açıklandı! 16 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Brent petrol piyasasındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.  Araç sahipleri ve sürücüler, haftanın son gününde büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış tarifelerini araştırıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta güncel rakamlar açıklandı! 16 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? - Resim: 1

Brent petrol piyasasındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.  Araç sahipleri ve sürücüler, haftanın son gününde büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt satış tarifelerini araştırıyor.

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Akaryakıtta güncel rakamlar açıklandı! 16 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? - Resim: 2

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

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Akaryakıtta güncel rakamlar açıklandı! 16 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? - Resim: 3

16 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan benzin, motorin ve LPG litre satış fiyatları şu şekildedir:

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Akaryakıtta güncel rakamlar açıklandı! 16 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 71.43 TL
Motorin: 79.68 TL
LPG: 33.79 TL

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Akaryakıtta güncel rakamlar açıklandı! 16 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 71.27 TL
Motorin: 79.53 TL
LPG: 33.19 TL

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Akaryakıtta güncel rakamlar açıklandı! 16 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? - Resim: 6

Ankara:

Benzin: 72.40 TL
Motorin: 80.80 TL
LPG: 33.89 TL

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Akaryakıtta güncel rakamlar açıklandı! 16 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? - Resim: 7

İzmir:

Benzin: 72.69 TL
Motorin: 81.07 TL

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Akaryakıtta güncel rakamlar açıklandı! 16 Ağustos 2026 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? - Resim: 8

Dağıtım şirketleri ve istasyonlar arası serbest piyasa koşulları ile nakliye farklarına bağlı olarak fiyatlar ilçeler ve bayiler arasında küçük çaplı değişiklikler gösterebilmektedir.

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