Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 19 Ağustos 2026 benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayiler arasındaki serbest rekabet ile nakliye masrafları nedeniyle fiyatlar illere, ilçelere ve istasyonlara göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.