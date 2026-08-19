Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 19 Ağustos 2026 benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL?

Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki seyir ve vergi düzenlemeleri akaryakıt pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 19 Ağustos 2026 benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL? - Resim: 1

19 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel benzin, motorin (dizel) ve otogaz (LPG) litre fiyatları netleşti.

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 19 Ağustos 2026 benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL? - Resim: 2

19 AĞUSTOS 2026 İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 19 Ağustos 2026 benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL? - Resim: 3

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 71,46 TL
Motorin: 79,73 TL
LPG (Otogaz): 33,79 TL

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 19 Ağustos 2026 benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL? - Resim: 4

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 71,31 TL
Motorin: 79,58 TL
LPG (Otogaz): 33,19 TL

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 19 Ağustos 2026 benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL? - Resim: 5

Ankara

Benzin: 72,43 TL
Motorin: 80,83 TL
LPG (Otogaz): 33,89 TL

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 19 Ağustos 2026 benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL? - Resim: 6

İzmir

Benzin: 72,73 TL
Motorin: 81,12 TL
LPG (Otogaz): 33,79 TL

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 19 Ağustos 2026 benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL? - Resim: 7

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 19 Ağustos 2026 benzin ve motorin litre fiyatı kaç TL? - Resim: 8

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayiler arasındaki serbest rekabet ile nakliye masrafları nedeniyle fiyatlar illere, ilçelere ve istasyonlara göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

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