Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 26 Ağustos 2026 benzin ve motorin ne kadar? İşte il il liste

Döviz kurundaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleriyle birlikte akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 26 Ağustos 2026 benzin ve motorin ne kadar? İşte il il liste - Resim: 1

26 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) pompa satış fiyatları netleşti.

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 26 Ağustos 2026 benzin ve motorin ne kadar? İşte il il liste - Resim: 2

İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 26 Ağustos 2026 benzin ve motorin ne kadar? İşte il il liste - Resim: 3

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 74,26 TL
Motorin: 82,73 TL
LPG (Otogaz): 33,79 TL

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 26 Ağustos 2026 benzin ve motorin ne kadar? İşte il il liste - Resim: 4

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 74,11 TL
Motorin: 82,58 TL
LPG (Otogaz): 33,19 TL

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 26 Ağustos 2026 benzin ve motorin ne kadar? İşte il il liste - Resim: 5

ANKARA VE İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 26 Ağustos 2026 benzin ve motorin ne kadar? İşte il il liste - Resim: 6

Ankara

Benzin: 75,23 TL
Motorin: 83,83 TL
LPG (Otogaz): 33,89 TL

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Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 26 Ağustos 2026 benzin ve motorin ne kadar? İşte il il liste - Resim: 7

İzmir

Benzin: 75,53 TL
Motorin: 84,12 TL
LPG (Otogaz): 33,79 TL

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