Akaryakıtta güncel rakamlar belli oldu! 26 Ağustos 2026 benzin ve motorin ne kadar? İşte il il liste
Döviz kurundaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleriyle birlikte akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.
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26 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) pompa satış fiyatları netleşti.
İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 74,26 TL
Motorin: 82,73 TL
LPG (Otogaz): 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 74,11 TL
Motorin: 82,58 TL
LPG (Otogaz): 33,19 TL
ANKARA VE İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara
Benzin: 75,23 TL
Motorin: 83,83 TL
LPG (Otogaz): 33,89 TL
İzmir
Benzin: 75,53 TL
Motorin: 84,12 TL
LPG (Otogaz): 33,79 TL